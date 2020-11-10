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Україна стала найгіршою країною
Східної Європи за рівнем...

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:45

  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:


вот-вот ... выражение "Не ту страну назвали Гондурасом" уже звучит не актуально.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29

  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:

А чего Вы считаете "даже Вьетнам" ? Несмотря на то что формально там коммунистическая партия, там капитализма гораздо больше чем у нас : нормальную пенсию получают единицы (те кто принес пользу стране), всячески стараются сделать так, чтоб помогать среднему классу и создать условия, чтоб нищеброды не плодили еще больше нищебродов и т.д.
Хошимин (Сайгон) не сравнить с Киевом (и другими нашими городами). Видно что норм вливаются инвестиции. Куча международных корпораций, а не то что у нас "Что-то-там-Укрейн" юридически ни какого отношение не имеющая к "Что-то-там" и представленное десятком человек.
А со своим околосоциалистическим подходом мы культивируем поколения бездельников или людей занимающихся "сизифовым трудом". Ясное дело, что будет становится все хуже и хуже.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:46

  ssnet написав:
  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:


Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:27

  Scotch написав:
  ssnet написав:
  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:


Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.

Мир меняется. Сколько-то лет назад и Египтяне были великой наций, а сейчас "дай доллар" :D На территории современной Сирии была колыбель цивилизаций, а сейчас непонятно что.. Испанцы были великими мореплавателями и завоевателями, а сейчас ... Думаю вы очень удивитесь, но стран где живут сильно хуже чем у нас на много больше, чем лучше. Если пересчитать по населению то тем более. В странах которые норм живут исключительно по инерции могут начаться большие неприятности.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:35

  PasserBy написав:Если говорить прямо, то за последние 30 лет относительно "верным" путем можно назвать разве что небольшой отрезок где-то с 2001-2002 по 2005-2006 годы, когда проблем тоже хватало, но экономика росла, ее пытались реформировать, ввели малое предпринимательство и снизили ставку подоходного налога, попытались немного ограничить коррупцию - ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.

В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:42

  Scotch написав:Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.

Меня беспокоит то, что кто-то считает достижением, что в "анклаве" на территории Украины жить еще хуже. И активные поиски врагов в среде соотечественников.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:48

  di2gard написав:
  PasserBy написав:Если говорить прямо, то за последние 30 лет относительно "верным" путем можно назвать разве что небольшой отрезок где-то с 2001-2002 по 2005-2006 годы, когда проблем тоже хватало, но экономика росла, ее пытались реформировать, ввели малое предпринимательство и снизили ставку подоходного налога, попытались немного ограничить коррупцию - ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.

В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.

И что же он уничтожил, можно конкретнее ? Може у нас что-то технологичное закрылось? Или это так, абы воздух испортить ? :mrgreen:
ssnet
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