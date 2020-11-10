Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

вот-вот ... выражение "Не ту страну назвали Гондурасом" уже звучит не актуально.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:45
вот-вот ... выражение "Не ту страну назвали Гондурасом" уже звучит не актуально.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29
А чего Вы считаете "даже Вьетнам" ? Несмотря на то что формально там коммунистическая партия, там капитализма гораздо больше чем у нас : нормальную пенсию получают единицы (те кто принес пользу стране), всячески стараются сделать так, чтоб помогать среднему классу и создать условия, чтоб нищеброды не плодили еще больше нищебродов и т.д.
Хошимин (Сайгон) не сравнить с Киевом (и другими нашими городами). Видно что норм вливаются инвестиции. Куча международных корпораций, а не то что у нас "Что-то-там-Укрейн" юридически ни какого отношение не имеющая к "Что-то-там" и представленное десятком человек.
А со своим околосоциалистическим подходом мы культивируем поколения бездельников или людей занимающихся "сизифовым трудом". Ясное дело, что будет становится все хуже и хуже.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:46
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:27
Мир меняется. Сколько-то лет назад и Египтяне были великой наций, а сейчас "дай доллар" На территории современной Сирии была колыбель цивилизаций, а сейчас непонятно что.. Испанцы были великими мореплавателями и завоевателями, а сейчас ... Думаю вы очень удивитесь, но стран где живут сильно хуже чем у нас на много больше, чем лучше. Если пересчитать по населению то тем более. В странах которые норм живут исключительно по инерции могут начаться большие неприятности.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:35
В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:42
Меня беспокоит то, что кто-то считает достижением, что в "анклаве" на территории Украины жить еще хуже. И активные поиски врагов в среде соотечественников.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:48
И что же он уничтожил, можно конкретнее ? Може у нас что-то технологичное закрылось? Или это так, абы воздух испортить ?
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