Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29

Scotch написав: Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам.

А чего Вы считаете "даже Вьетнам" ? Несмотря на то что формально там коммунистическая партия, там капитализма гораздо больше чем у нас : нормальную пенсию получают единицы (те кто принес пользу стране), всячески стараются сделать так, чтоб помогать среднему классу и создать условия, чтоб нищеброды не плодили еще больше нищебродов и т.д.Хошимин (Сайгон) не сравнить с Киевом (и другими нашими городами). Видно что норм вливаются инвестиции. Куча международных корпораций, а не то что у нас "Что-то-там-Укрейн" юридически ни какого отношение не имеющая к "Что-то-там" и представленное десятком человек.А со своим околосоциалистическим подходом мы культивируем поколения бездельников или людей занимающихся "сизифовым трудом". Ясное дело, что будет становится все хуже и хуже.