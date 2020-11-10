Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

Додано: Вів 17 лис, 2020 21:18

ssnet написав: di2gard написав: В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил. В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.

И что же он уничтожил, можно конкретнее ? Може у нас что-то технологичное закрылось? Или это так, абы воздух испортить ? И что же он уничтожил, можно конкретнее ? Може у нас что-то технологичное закрылось? Или это так, абы воздух испортить ?

ssnet написав: Ага, запустили почти за 10 лет до появления туалетной бумаги Ага, запустили почти за 10 лет до появления туалетной бумаги

Ничего не построено за 30 лет. Уничтожена промышленность и оставшаяся инфраструктура, Южмаш к примеру, оборонку разворовали при прошлом, госрезерв разворовали видимо уже при нынешнем. Резюме по земле скоро представят (она уже продана), на повестке дня ископаемые, труба и так уже не будет нужна. Страна стала объектом доения местного олигархата и отмывочным придатком для мнимых инвесторов, которые пропуская свои средства через ОВГЗ высасывают последние соки. От страны остался испорченный воздух и соответствующие отношение на мировом уровне, здесь верно подметили.Кому нужно самолетостроение и космические технологии если budivelnikу не хватало колбасы, а здесь туалетной бумаги. Хлеб, мясо и варенье вот и все. Сытое брюхо да домик, чтобы укрыться. При такой широте взгляда, действительно, нахиба оно все нужно?