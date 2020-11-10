Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:45
Scotch написав:
Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам.
вот-вот ... выражение "Не ту страну назвали Гондурасом" уже звучит не актуально.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29
Scotch написав:
Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам.
А чего Вы считаете "даже Вьетнам" ? Несмотря на то что формально там коммунистическая партия, там капитализма гораздо больше чем у нас : нормальную пенсию получают единицы (те кто принес пользу стране), всячески стараются сделать так, чтоб помогать среднему классу и создать условия, чтоб нищеброды не плодили еще больше нищебродов и т.д.
Хошимин (Сайгон) не сравнить с Киевом (и другими нашими городами). Видно что норм вливаются инвестиции. Куча международных корпораций, а не то что у нас "Что-то-там-Укрейн" юридически ни какого отношение не имеющая к "Что-то-там" и представленное десятком человек.
А со своим околосоциалистическим подходом мы культивируем поколения бездельников или людей занимающихся "сизифовым трудом". Ясное дело, что будет становится все хуже и хуже.
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ssnet
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:46
Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.
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Scotch
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:27
Scotch написав:
Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.
Мир меняется. Сколько-то лет назад и Египтяне были великой наций, а сейчас "дай доллар"
На территории современной Сирии была колыбель цивилизаций, а сейчас непонятно что.. Испанцы были великими мореплавателями и завоевателями, а сейчас ... Думаю вы очень удивитесь, но стран где живут сильно хуже чем у нас на много больше, чем лучше. Если пересчитать по населению то тем более. В странах которые норм живут исключительно по инерции могут начаться большие неприятности.
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ssnet
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:35
PasserBy написав:
Если говорить прямо, то за последние 30 лет относительно "верным" путем можно назвать разве что небольшой отрезок где-то с 2001-2002 по 2005-2006 годы, когда проблем тоже хватало, но экономика росла, ее пытались реформировать, ввели малое предпринимательство и снизили ставку подоходного налога, попытались немного ограничить коррупцию - ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.
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di2gard
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:42
Scotch написав:
Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.
Меня беспокоит то, что кто-то считает достижением, что в "анклаве" на территории Украины жить еще хуже. И активные поиски врагов в среде соотечественников.
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di2gard
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:48
di2gard написав: PasserBy написав:
Если говорить прямо, то за последние 30 лет относительно "верным" путем можно назвать разве что небольшой отрезок где-то с 2001-2002 по 2005-2006 годы, когда проблем тоже хватало, но экономика росла, ее пытались реформировать, ввели малое предпринимательство и снизили ставку подоходного налога, попытались немного ограничить коррупцию - ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.
И что же он уничтожил, можно конкретнее ? Може у нас что-то технологичное закрылось? Или это так, абы воздух испортить ?
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ssnet
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Додано: Вів 17 лис, 2020 21:18
ssnet написав: di2gard написав:
В принципе, согласен. Плюс еще пара непродолжительных периодов. Из экономических реформ ИМХО лучшая - введение упрощенки. Но последний майдан экономику практически уничтожил.
И что же он уничтожил, можно конкретнее ? Може у нас что-то технологичное закрылось? Или это так, абы воздух испортить ?
Ничего не построено за 30 лет. Уничтожена промышленность и оставшаяся инфраструктура, Южмаш к примеру, оборонку разворовали при прошлом, госрезерв разворовали видимо уже при нынешнем. Резюме по земле скоро представят (она уже продана), на повестке дня ископаемые, труба и так уже не будет нужна. Страна стала объектом доения местного олигархата и отмывочным придатком для мнимых инвесторов, которые пропуская свои средства через ОВГЗ высасывают последние соки. От страны остался испорченный воздух и соответствующие отношение на мировом уровне, здесь верно подметили.
ssnet написав:
Ага, запустили почти за 10 лет до появления туалетной бумаги
Кому нужно самолетостроение и космические технологии если budivelnikу не хватало колбасы, а здесь туалетной бумаги. Хлеб, мясо и варенье вот и все. Сытое брюхо да домик, чтобы укрыться. При такой широте взгляда, действительно, нахиба оно все нужно?
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ruvex
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:51
ruvex написав:
Кому нужно самолетостроение и космические технологии если budivelnikу не хватало колбасы, а здесь туалетной бумаги. Хлеб, мясо и варенье вот и все. Сытое брюхо да домик, чтобы укрыться. При такой широте взгляда, действительно, нахиба оно все нужно?
Пирамида Маслоу -- она такая... Смотреть на пролетающие мимо самолеты из панельного (в лучшем случае) барака -- такая себе развлукуха. А мантра "зато мы Гагарина первые запустили" работает не очень долго.
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_hunter
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:14
_hunter написав: ruvex написав:
Кому нужно самолетостроение и космические технологии если budivelnikу не хватало колбасы, а здесь туалетной бумаги. Хлеб, мясо и варенье вот и все. Сытое брюхо да домик, чтобы укрыться. При такой широте взгляда, действительно, нахиба оно все нужно?
Пирамида Маслоу -- она такая... Смотреть на пролетающие мимо самолеты из панельного (в лучшем случае) барака -- такая себе развлукуха. А мантра "зато мы Гагарина первые запустили" работает не очень долго.
Однако опыт показывает, что можно и колбасу и мясо производить в достатке (даже больше, чем 30 лет назад), и одновременно запускать человека в космос.
Совершенно не обязательно для производства достаточного количества туалетной бумаги крушить аэроксмическую или авиационную промышленность.
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