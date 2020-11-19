RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стала найгіршою країною
Східної Європи за рівнем...

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:45

  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:


вот-вот ... выражение "Не ту страну назвали Гондурасом" уже звучит не актуально.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37742
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6009 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29

  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:

А чего Вы считаете "даже Вьетнам" ? Несмотря на то что формально там коммунистическая партия, там капитализма гораздо больше чем у нас : нормальную пенсию получают единицы (те кто принес пользу стране), всячески стараются сделать так, чтоб помогать среднему классу и создать условия, чтоб нищеброды не плодили еще больше нищебродов и т.д.
Хошимин (Сайгон) не сравнить с Киевом (и другими нашими городами). Видно что норм вливаются инвестиции. Куча международных корпораций, а не то что у нас "Что-то-там-Укрейн" юридически ни какого отношение не имеющая к "Что-то-там" и представленное десятком человек.
А со своим околосоциалистическим подходом мы культивируем поколения бездельников или людей занимающихся "сизифовым трудом". Ясное дело, что будет становится все хуже и хуже.
ssnet
1
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:27

  Scotch написав:
  ssnet написав:
  Scotch написав:Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам. :cry:


Еще сколько-то лет назад Вьетнам был беднейшей страной,беднее Китая.Сейчас нам остаётся радоваться,что мы не на последнем месте,например в Афганистане хуже.

Мир меняется. Сколько-то лет назад и Египтяне были великой наций, а сейчас "дай доллар" :D На территории современной Сирии была колыбель цивилизаций, а сейчас непонятно что.. Испанцы были великими мореплавателями и завоевателями, а сейчас ... Думаю вы очень удивитесь, но стран где живут сильно хуже чем у нас на много больше, чем лучше. Если пересчитать по населению то тем более. В странах которые норм живут исключительно по инерции могут начаться большие неприятности.
ssnet
1
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:51

  ruvex написав:Кому нужно самолетостроение и космические технологии если budivelnikу не хватало колбасы, а здесь туалетной бумаги. Хлеб, мясо и варенье вот и все. Сытое брюхо да домик, чтобы укрыться. При такой широте взгляда, действительно, нахиба оно все нужно?

Пирамида Маслоу -- она такая... Смотреть на пролетающие мимо самолеты из панельного (в лучшем случае) барака -- такая себе развлукуха. А мантра "зато мы Гагарина первые запустили" работает не очень долго.
_hunter
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:48

  _hunter написав:
  ruvex написав:Кому нужно самолетостроение и космические технологии если budivelnikу не хватало колбасы, а здесь туалетной бумаги. Хлеб, мясо и варенье вот и все. Сытое брюхо да домик, чтобы укрыться. При такой широте взгляда, действительно, нахиба оно все нужно?

Пирамида Маслоу -- она такая... Смотреть на пролетающие мимо самолеты из панельного (в лучшем случае) барака -- такая себе развлукуха. А мантра "зато мы Гагарина первые запустили" работает не очень долго.

Регрессивная версия старого сломанного телефона.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10179
З нами з: 03.11.08
Подякував: 775 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні повідомили, коли Україна отримає черговий...
R2 » Чет 19 лис, 2020 10:47
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 10:47
fadykstas
Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду...
R2 » Сер 18 лис, 2020 17:28
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 17:35
vitaliy_berdinskikh
Україна готується до карантину вихідного дня: що буде...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 10:02
2 188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 11:32
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3540)
21.11.2020 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.