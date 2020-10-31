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Ляшко розказав, чи треба
прибирати з полиць...

Ляшко розказав, чи треба прибирати з полиць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:54

Ляшко розказав, чи треба прибирати з полиць...

Пропонуємо до обговорення:
Торговельні заклади, у яких відведено не менше 60% площі.

Дивися повний текст Ляшко розказав, чи треба прибирати з полиць супермаркетів непродовольчі товари на вихідних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55

Правильно. Зачем закрывать? Лучше закрыть рынки!
vladkokovlad007
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