Торговельні заклади, у яких відведено не менше 60% площі.
Дивися повний текст Ляшко розказав, чи треба прибирати з полиць супермаркетів непродовольчі товари на вихідних.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:54
Ляшко розказав, чи треба прибирати з полиць...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ляшко розказав, чи треба прибирати з полиць супермаркетів непродовольчі товари на вихідних.
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