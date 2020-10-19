З 1 серпня 2020 року поряд з традиційними РРО можна застосовувати програмні РРО
Дивися повний текст Який РРО обрати: Порівняння традиційних та програмних РРО.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:15
Який РРО обрати: Порівняння традиційних та програмних РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який РРО обрати: Порівняння традиційних та програмних РРО.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:16
Повна єрунда без вникнення в деталі, стаття реально під замовлення олігархами, щоб ще більше одурманити неграмотний піпл. А саме, цікаво як бовдур Гетьманцев буде вести облік у смартфоні на 20тис. позицій, тобто доведеться робити це два рази і в ПРРО+у власній базі. Ті пункти, що описані в статті нікчемні. Z формується автоматично і там і там, тому питання взагалі недоречне, але ж пиль в очі пустити треба. Реєстрація також, і там і там аналогічна, це платна процедура, яку виконує стороння організація, і потім щомісячна оплата, але ж Гетьманцев про це не каже. Доведеться мати підрукою програмера і на постійній основі обліковця, а враховуючи первинні док. - то і бухгалтера і оренда складу під архів. А що вже казати податківцям, вони вже руки потирають, томущо штраф за переосрт між двома олівцями, для прикладу, шалені гроші (читай хабарі). Тож подякуєм Зелепухам, малий бізнес залишається хіба в пам"яті, а от контрабас, як йшов так і буде, тільки тепер позаконкуренцією у великих торгових мережах, де кожен касир так і залишиться ФОПом.
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