Таке переведення проводиться за згодою працівника і оформляється наказом по підприємству.
Дивися повний текст Оплата праці у разі переведення працівників на неповний робочий день.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52
Оплата праці у разі переведення працівників на неповний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оплата праці у разі переведення працівників на неповний робочий день.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:53
Все это не имеет никакого значения пока переговоры ведутся не на равных. Работодатель-работник (работодатель имеет огромную власть над работником, может уволить, снизить зарплату, заставить работать больше). На равных они станут когда будет работодатель-профсоюз.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:57
Профсоюз у нас это схема кормушка.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06
Чтоб вести переговоры на равных, нужно, чтоб вы представили бОльшую ценность для работодателя, чем он для вас. Тогда даже можно самому диктовать условия.
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