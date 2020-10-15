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Оплата праці у разі переведення
працівників на неповний...

Оплата праці у разі переведення працівників на неповний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52

Оплата праці у разі переведення працівників на неповний...

Пропонуємо до обговорення:
Таке переведення проводиться за згодою працівника і оформляється наказом по підприємству.

Дивися повний текст Оплата праці у разі переведення працівників на неповний робочий день.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:53

Все это не имеет никакого значения пока переговоры ведутся не на равных. Работодатель-работник (работодатель имеет огромную власть над работником, может уволить, снизить зарплату, заставить работать больше). На равных они станут когда будет работодатель-профсоюз.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:57

  alex7gk написав:Все это не имеет никакого значения пока переговоры ведутся не на равных. Работодатель-работник (работодатель имеет огромную власть над работником, может уволить, снизить зарплату, заставить работать больше). На равных они станут когда будет работодатель-профсоюз.

Профсоюз у нас это схема кормушка.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06

  alex7gk написав:Все это не имеет никакого значения пока переговоры ведутся не на равных. Работодатель-работник (работодатель имеет огромную власть над работником, может уволить, снизить зарплату, заставить работать больше). На равных они станут когда будет работодатель-профсоюз.

Чтоб вести переговоры на равных, нужно, чтоб вы представили бОльшую ценность для работодателя, чем он для вас. Тогда даже можно самому диктовать условия.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:16

  safonovstanislav написав:
  alex7gk написав:Все это не имеет никакого значения пока переговоры ведутся не на равных. Работодатель-работник (работодатель имеет огромную власть над работником, может уволить, снизить зарплату, заставить работать больше). На равных они станут когда будет работодатель-профсоюз.

Чтоб вести переговоры на равных, нужно, чтоб вы представили бОльшую ценность для работодателя, чем он для вас. Тогда даже можно самому диктовать условия.

Незаменимых нет, есть неповторимые.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00

<b>safonovstanislav</b>
Как раз профсоюз и обеспечивает эту большую ценность. В Европе работодатель не сможет нанять других работников, пока не решит вопрос с профсоюзом.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:56

alex7gk, сошлюсь прямо на этот же сайт. Пятилетней давности, правда, но вряд ли процент существенно изменился: "Средний процент состоящих в профсоюзах работников в Европейском союзе равняется 22%". Если нужно работодатель обязан решить вопрос с профсоюзом и для остальных 78% работников, то так и быть, надо к ним обратиться, пусть и наших работников защищают. Им, альтруистам, должно быть не сложно. Американцы, как сказано в той же статье, из профсоюзов устойчиво валят. Действительно, зачем в нём состоять и платить какие-то взносы, если так защитят? ;)

А говорить, что необходимость геморроя ещё и с профсоюзом увеличивает ценность работника - это как говорить, что необходимость дать откат при, например, покупке земли, увеличивает ценность этой самой земли.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:08

  moveton написав:alex7gk, сошлюсь прямо на этот же сайт. Пятилетней давности, правда, но вряд ли процент существенно изменился: "Средний процент состоящих в профсоюзах работников в Европейском союзе равняется 22%". Если нужно работодатель обязан решить вопрос с профсоюзом и для остальных 78% работников, то так и быть, надо к ним обратиться, пусть и наших работников защищают. Им, альтруистам, должно быть не сложно. Американцы, как сказано в той же статье, из профсоюзов устойчиво валят. Действительно, зачем в нём состоять и платить какие-то взносы, если так защитят? ;)

А говорить, что необходимость геморроя ещё и с профсоюзом увеличивает ценность работника - это как говорить, что необходимость дать откат при, например, покупке земли, увеличивает ценность этой самой земли.

В странах, в которых нормальные суды и законодательство, не обязательно быть членом профсоюза, чтобы работнику самостоятельно себя защищать в судах в случае нарушения трудового законодательства работодателем. У нас это все не работает.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:27

Единственный надежный вариант - это союз "по любви". Когда соотрудник зарабатывает для фирмы деньги, получая за это адекватную рыночную з/п. Все попытки нагнуть друг друга через суды/профсоюзы и прочие средства принуждения - обречены на провал.
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