Таке переведення проводиться за згодою працівника і оформляється наказом по підприємству.
Дивися повний текст Оплата праці у разі переведення працівників на неповний робочий день.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52
Оплата праці у разі переведення працівників на неповний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оплата праці у разі переведення працівників на неповний робочий день.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:53
Все это не имеет никакого значения пока переговоры ведутся не на равных. Работодатель-работник (работодатель имеет огромную власть над работником, может уволить, снизить зарплату, заставить работать больше). На равных они станут когда будет работодатель-профсоюз.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:57
Профсоюз у нас это схема кормушка.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06
Чтоб вести переговоры на равных, нужно, чтоб вы представили бОльшую ценность для работодателя, чем он для вас. Тогда даже можно самому диктовать условия.
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:16
Незаменимых нет, есть неповторимые.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00
<b>safonovstanislav</b>
Как раз профсоюз и обеспечивает эту большую ценность. В Европе работодатель не сможет нанять других работников, пока не решит вопрос с профсоюзом.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:56
alex7gk, сошлюсь прямо на этот же сайт. Пятилетней давности, правда, но вряд ли процент существенно изменился: "Средний процент состоящих в профсоюзах работников в Европейском союзе равняется 22%". Если нужно работодатель обязан решить вопрос с профсоюзом и для остальных 78% работников, то так и быть, надо к ним обратиться, пусть и наших работников защищают. Им, альтруистам, должно быть не сложно. Американцы, как сказано в той же статье, из профсоюзов устойчиво валят. Действительно, зачем в нём состоять и платить какие-то взносы, если так защитят?
А говорить, что необходимость геморроя ещё и с профсоюзом увеличивает ценность работника - это как говорить, что необходимость дать откат при, например, покупке земли, увеличивает ценность этой самой земли.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:08
В странах, в которых нормальные суды и законодательство, не обязательно быть членом профсоюза, чтобы работнику самостоятельно себя защищать в судах в случае нарушения трудового законодательства работодателем. У нас это все не работает.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:27
Единственный надежный вариант - это союз "по любви". Когда соотрудник зарабатывает для фирмы деньги, получая за это адекватную рыночную з/п. Все попытки нагнуть друг друга через суды/профсоюзы и прочие средства принуждения - обречены на провал.
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