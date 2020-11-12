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Китай може стати єдиною великою економікою, яка зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:27
Пропонуємо до обговорення:
У жовтні економічний підйом Китаю прискорився, що закріпило за КНР статус єдиною великою економіки, яка може вирости за підсумками року.
Дивися повний текст Китай може стати єдиною великою економікою, яка зросла під час пандемії
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