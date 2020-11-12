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Китай може стати єдиною великою
економікою, яка зросла...

Китай може стати єдиною великою економікою, яка зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:27

Китай може стати єдиною великою економікою, яка зросла...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні економічний підйом Китаю прискорився, що закріпило за КНР статус єдиною великою економіки, яка може вирости за підсумками року.

Дивися повний текст Китай може стати єдиною великою економікою, яка зросла під час пандемії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:27

За великим рахунком, Китай мав би бути суворо покараний разом з контрольованим ним очільником ВООЗу за приховування на 2 місяці епідемії короновірусу. До того ж дуже підозріло виглядає чітка локалізація інфекції всередині КНРу з одночасним розповсюдженням інфекції по всьому світі, чому сприяло наполегливе і організоване вичавлювання з вогнища епідемії іноземців та китайської діаспори. Влади КНРу, на відміну від європейців, прекрасно усвідомлювали наслідки того, що вони випустили з країни сотні тисяч свої туристів до Європи і США на різдвяні свята і всілякі зимові карнавали.
wsnahreb
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