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Архітектори створили проєкт
посткоронавірусного...

Архітектори створили проєкт посткоронавірусного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 02:24

Архітектори створили проєкт посткоронавірусного...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна архітектурна студія 3MIX дослідила, як можуть виглядати хмарочоси після пандемії коронавірусу. Вони розробили проєкт «Сіетл 2030» - це 400-метровий будинок, який включає уміщує в себе житло, місце для роботи і відпочинку із вертикальними садами, водяними стінами, парками для домашніх тварин.

Дивися повний текст Архітектори створили проєкт посткоронавірусного хмарочосу (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 02:24

400-метровый небоскреб, выполненный на 90% из дерева - это весьма оригинальный способ борьбы с изменениями климата. Чтобы наверняка сработало, обшивать его, видимо, планируется древесиной лесов Амазонии?
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