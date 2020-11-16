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Подорожчання на тлі карантину: на які продукти піднімуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 07:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже півроку діє держрегулювання цін на соціально значущі товари. Воно було введено на час карантину і, згідно з постановою уряду, має діяти до його скасування.
Дивися повний текст Подорожчання на тлі карантину: на які продукти піднімуть ціну
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