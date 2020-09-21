Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38

p_a_l написав: alex7gk написав: Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится. Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.

Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.

А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили.



...



Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли? Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили....Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли?

Від перестановки доданків сума не змінюється! Для зміни цієї ситуації доцільно або підняти мінімалку до середньої зарплати по ринку в Країні, що в свою чергу веде за собою хвіст інших питань, в основному які потребують скорочення витрат/пошук фінансування на держслужбовців (а хто в цій владі наважиться на таке?) або відмінити з себе більшу частину податків таких як 22% ЄСВ, 20% ПДВ, 1.5% воєнний збір і 18% ПДФО, замінити їх на 10% з заробітної плати на соціальні потреби і 5% з продажів на потреби держави. І будь-якому роботодавцю зрозуміло, що краще легально платити 10% і не мати проблем ніж приховувати, це вже не 41.5%. І будь-якому продавцю також зрозуміло про 5% замість 20%. Навіщо тоді буде тримати в штаті по-декілька бухгалтерів і вести подвійну бухгалтерію з ризиком для бізнесу. Навіть, відпаде потреба у ФОПах з їх обмеженням у доходах і кількості працівників. Невигідно лише експортерам, які повертають собі ПДВ і чиновникам які розподіляють бюджет Пенсійного фонду і інших податків (і знову ж таки, а хто в цій владі наважиться на скорочення витрат на державний апарат і відміну таких величезних корупційних потоків?). Тому тут проблема не в тому, що люди не хочуть платити шалену данину, а в кризі державного управління: дуже багато хочуть і натомість нічого не можуть запропонувати. Можливо у когось є інші думки, будь-ласка?!