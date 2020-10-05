Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Только абсолютный идиот станет платить 18% налог на доходы, 1.5% военный сбор и 22% ЕСВ с белой зарплаты в кормушку, с которой десятилетиями датируют убыточные гос. предприятия, разворовывают средства посредством откатов, пожизненно содержат судей КСУ, депутатов, других паразитов-чинуш и силовиков рейдеров-крышевателей общей численностью более 450 тысяч человек.
Налог с зарплаты нужно сократить до 10% и тогда все будут платить, если гнидам во власти мало, пусть сокращают свой гос. аппарат бестолковый и убирают статьи "для своих" из бюджета.
Гниль поганая во главе с Гетманцевым, собой жертвовать не хочет, им бы гайки посильнее закрутить и в каждый карман своей вонючей лапой залезть.