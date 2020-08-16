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Дивися повний текст Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:26
Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38
Монополизм
Не понимаю до сих пор, как могут разные кампании прокачивать он газ по одной трубе?! Какая афера, где каждый хочет сделать из человека дурака
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:53
монополизм это когда все покупали у Облгазов. А сейчас уже не монополизм, раз есть возможность сменить поставщика. а Фирташ превратился из монопольного трейдера в собственника убитых помещений.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:55
Также, как разные службы такси могут ездить по одной дороге. Что Вас удивляет?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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