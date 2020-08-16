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Українці перебігають від
газзбутів до Нафтогазу

Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:26

Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:26

Это рынок газа или монополизм?
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38

Монополизм

Не понимаю до сих пор, как могут разные кампании прокачивать он газ по одной трубе?! Какая афера, где каждый хочет сделать из человека дурака
Qmezzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:53

  censerus написав:Это рынок газа или монополизм?


монополизм это когда все покупали у Облгазов. А сейчас уже не монополизм, раз есть возможность сменить поставщика. а Фирташ превратился из монопольного трейдера в собственника убитых помещений.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:55

  Qmezzo написав:Не понимаю до сих пор, как могут разные кампании прокачивать он газ по одной трубе?! Какая афера, где каждый хочет сделать из человека дурака

Также, как разные службы такси могут ездить по одной дороге. Что Вас удивляет? :roll:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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