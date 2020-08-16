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Українці перебігають від
газзбутів до Нафтогазу

Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:05

рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15

  censerus написав:рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.

Так тяните -- кто ж вам не дает?..
По этому определению, кстати, рынка бензина у нас тоже нет?..
_hunter
 
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