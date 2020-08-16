Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу

рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:05
рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15
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