Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу

рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:05
рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:39
боюсь что с такими темпами - нефтегаз скоро станет монополистом, а там уже отыграется на ценах.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:40
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