рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:05
рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:39
боюсь что с такими темпами - нефтегаз скоро станет монополистом, а там уже отыграется на ценах.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:40
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:05
Переключение идет минимум неделю, реально дней 10-12. И это если все документы сразу были поданы и поданы правильно.
И, четким признаком что процесс пошел и Вы переключились с облгаза, следует звонок из облгаза с вопросом "а чего вы от нас ушли?"
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 17 лис, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:12
так и было,перезвон через 4-5 дней.Ответ-тариф выгоднее.В П24 статус обработано,в кабине 104 пропал продавец,остался только транспортир.На днях перезвон когда будете на вилле,чтоб снять показания? Ответ -хз,всё мною указано в кабине.Но то область,по киевским квартирам пошла третья неделя,в П24 статус в обробатке
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:53
Re: Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
Облгазы перезванивают чтоб убедиться, что заявка не липовая.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:06
киевэнерджи молчит,видать вал киевлян))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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