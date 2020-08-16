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Українці перебігають від
газзбутів до Нафтогазу

Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:05

рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15

  censerus написав:рынок - это если бы да кабы протянули новую магистраль трубу от каждого поставщика.
А так это естественная монополия и мошенничество нафтогаза.

Так тяните -- кто ж вам не дает?..
По этому определению, кстати, рынка бензина у нас тоже нет?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:39

боюсь что с такими темпами - нефтегаз скоро станет монополистом, а там уже отыграется на ценах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:40

  RomanTik написав:боюсь что с такими темпами - нефтегаз скоро станет монополистом, а там уже отыграется на ценах.

Ви праві, але платити лишні 2 грн. обнаглівшим облгазам явно не хочеться
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:05

  bodia1406 написав:Намагаюсь переключити батьків на Нафтогаз. Але вони жорстко туплять.
Зробили таке рішення, бо в печінках олігархи.
Оліграхи звикли - що їм над прибутки, а державі - збитки. Сподіваємось тепер вийде навпаки :)

Переключение идет минимум неделю, реально дней 10-12. И это если все документы сразу были поданы и поданы правильно.
И, четким признаком что процесс пошел и Вы переключились с облгаза, следует звонок из облгаза с вопросом "а чего вы от нас ушли?" :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 17 лис, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:12

  _Mykola_ написав:
  bodia1406 написав:Намагаюсь переключити батьків на Нафтогаз. Але вони жорстко туплять.
Зробили таке рішення, бо в печінках олігархи.
Оліграхи звикли - що їм над прибутки, а державі - збитки. Сподіваємось тепер вийде навпаки :)

Переключение идет минимум неделю, реально дней 10-12. И это если все документы сразу были поданы и поданы правильно.
И, четким признаком что процесс пошел и Вы переключились с облгазов, следует звонок из облгаза с вопросом "а чего вы от нас ушли?" :lol:

так и было,перезвон через 4-5 дней.Ответ-тариф выгоднее.В П24 статус обработано,в кабине 104 пропал продавец,остался только транспортир.На днях перезвон когда будете на вилле,чтоб снять показания? Ответ -хз,всё мною указано в кабине.Но то область,по киевским квартирам пошла третья неделя,в П24 статус в обробатке :roll:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:53

Re: Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу

Облгазы перезванивают чтоб убедиться, что заявка не липовая.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:06

  Zebra написав:Облгазы перезванивают чтоб убедиться, что заявка не липовая.

киевэнерджи молчит,видать вал киевлян))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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