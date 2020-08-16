Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:28
Мизантрóп написав:
киевэнерджи молчит,видать вал киевлян))
зато личный кабинет обновили
Клаус
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:29
protefiks1959 написав:
... Нафтогаз просто сумел встроиться в П24, где алгоритм смены поставщика упрощенный, да и все..
Кста, сегодня оформил заявку на две квартиры
мимо акции можно пролететь -
https://gas.ua/uk/home/promotion/aktsiya-gas-dlya-vas
Клаус
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:33
Мизантрóп написав:
.. киевским квартирам пошла третья неделя,в П24 статус в обробатке
банк тормозит
я подавался 23окт, нафтогаз переключил 27 - и только 13 ноября в П24 в шаблонах появился счёт нафтогаза, там и новый ОР указан..
Клаус
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:39
Qmezzo написав:
Не понимаю до сих пор, как могут разные кампании прокачивать он газ по одной трубе?! Какая афера, где каждый хочет сделать из человека дурака
Совсем тупой ?
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