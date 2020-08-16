Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:28
Мизантрóп написав:
киевэнерджи молчит,видать вал киевлян))
зато личный кабинет обновили
Клаус
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:29
protefiks1959 написав:
... Нафтогаз просто сумел встроиться в П24, где алгоритм смены поставщика упрощенный, да и все..
Кста, сегодня оформил заявку на две квартиры
мимо акции можно пролететь -
https://gas.ua/uk/home/promotion/aktsiya-gas-dlya-vas
Клаус
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:33
Мизантрóп написав:
.. киевским квартирам пошла третья неделя,в П24 статус в обробатке
банк тормозит
я подавался 23окт, нафтогаз переключил 27 - и только 13 ноября в П24 в шаблонах появился счёт нафтогаза, там и новый ОР указан..
Клаус
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:39
Qmezzo написав:
Не понимаю до сих пор, как могут разные кампании прокачивать он газ по одной трубе?! Какая афера, где каждый хочет сделать из человека дурака
Совсем тупой ?
Ratatui
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Додано: Вів 17 лис, 2020 21:36
_Mykola_ написав:
И, четким признаком что процесс пошел и Вы переключились с облгаза, следует звонок из облгаза с вопросом "а чего вы от нас ушли?"
У меня было еще смешнее - "а вы от нас уходите ? в Нафтогаз, да ? ну да, конечно... понятно". Я ржал от такого "вопроса" в трубку
LutsMan
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Додано: Вів 17 лис, 2020 21:53
То из страны, то из газзбутов - процесс вечного движения.
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ruvex
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