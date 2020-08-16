зато личный кабинет обновили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:28
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:29
мимо акции можно пролететь -
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:33
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:39
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:36
Re: Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:53
Re: Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
То из страны, то из газзбутов - процесс вечного движения.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 00:23
Re: Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
Мені раніше було якось не принципово яка там ціна на той газ, платіжку з 8.5 грн за куб вже отримував колись, але коли недавно побачив в "мого газзбуту" 8.80 а в інших по 6.33 то мені трохи пригоріло. Ну зробіть там десять копійок націнку собі, ну окей, двадцять. Та 50 коп теж в принципі байдуже. Але тут ДВА П'ЯТДЕСЯТ НА КОЖНОМУ КУБОМЕТРІ. І що найбільше боляче так те що старші люди які з тих чи інших причин без субсидії - вони будуть це платити зі своїх пенсій (та й субсидії доїтимуться теж непогано з бюджету). За що платити таку ціну і якому олігарху коли інші продають дешевше я не знаю і не дуже хочу знати. І жодна популістична наволоч яка по ящику постійно втирає про "достойні зарплати і пенсії людям" навіть не заікнулася про це говорити (принаймні досі не чув нічого на цю тему, повна тиша, проблеми ніби не існує)
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