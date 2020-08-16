Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу

Додано: Сер 18 лис, 2020 00:23

Мені раніше було якось не принципово яка там ціна на той газ, платіжку з 8.5 грн за куб вже отримував колись, але коли недавно побачив в "мого газзбуту" 8.80 а в інших по 6.33 то мені трохи пригоріло. Ну зробіть там десять копійок націнку собі, ну окей, двадцять. Та 50 коп теж в принципі байдуже. Але тут ДВА П'ЯТДЕСЯТ НА КОЖНОМУ КУБОМЕТРІ. І що найбільше боляче так те що старші люди які з тих чи інших причин без субсидії - вони будуть це платити зі своїх пенсій (та й субсидії доїтимуться теж непогано з бюджету). За що платити таку ціну і якому олігарху коли інші продають дешевше я не знаю і не дуже хочу знати. І жодна популістична наволоч яка по ящику постійно втирає про "достойні зарплати і пенсії людям" навіть не заікнулася про це говорити (принаймні досі не чув нічого на цю тему, повна тиша, проблеми ніби не існує)