Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
deneg net написав:В статье мягко говоря неправда. Меня они присоеденяли ровно 21 день, и это при том, что с документами был полный порядок. Потом сказали, что присоеденили, а на самом деле хренушки. После неоднократных жалоб мне присвоили лицевой счёт через полтора месяца. Просил годовой контракт, а присоединили на месячный. В общем бардак в этом нафтогазе ещё тот. Ещё раз убеждаюсь, что государство - худший управленец.
Вроде как всех присоединяют на месячный тариф, потом при желании из ЛК делаешь заявку на переход на годовой и с 1 числа следующего месяца переводят. Так мне оператор в телеге вещал.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Як взяти участь в акції? Подайте заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» до 31.10.2020 включно.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))