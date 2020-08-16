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Українці перебігають від
газзбутів до Нафтогазу

Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:42

  deneg net написав:В статье мягко говоря неправда. Меня они присоеденяли ровно 21 день, и это при том, что с документами был полный порядок. Потом сказали, что присоеденили, а на самом деле хренушки. После неоднократных жалоб мне присвоили лицевой счёт через полтора месяца. Просил годовой контракт, а присоединили на месячный.
В общем бардак в этом нафтогазе ещё тот.
Ещё раз убеждаюсь, что государство - худший управленец.


Вроде как всех присоединяют на месячный тариф, потом при желании из ЛК делаешь заявку на переход на годовой и с 1 числа следующего месяца переводят. Так мне оператор в телеге вещал.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:49

  protefiks1959 написав:
  Клаус написав:мимо акции можно пролететь - https://gas.ua/uk/home/promotion/aktsiya-gas-dlya-vas
В П24 нет строки, куда вводить промо-код. Что делать?...

я написал сюда - client@gas.ua
чтоб в акции участвовали ВСЕ новые клиенты
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:49

  Клаус написав:
  protefiks1959 написав:... Нафтогаз просто сумел встроиться в П24, где алгоритм смены поставщика упрощенный, да и все..
Кста, сегодня оформил заявку на две квартиры :mrgreen:

мимо акции можно пролететь - https://gas.ua/uk/home/promotion/aktsiya-gas-dlya-vas

как бы уже в пролёте:

Як взяти участь в акції?
Подайте заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» до 31.10.2020 включно.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:52

  Мизантрóп написав:
  Клаус написав:мимо акции можно пролететь - https://gas.ua/uk/home/promotion/aktsiya-gas-dlya-vas

как бы уже в пролёте:
Як взяти участь в акції?
Подайте заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» до 31.10.2020 включно.

я в октябре... правда через п24... написал на мейл, чтоб тоже мог участвовать
Клаус
 
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  #<1234
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