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Мільярдер спрогнозував "вибухове
зростання" і сказав,...

Мільярдер спрогнозував "вибухове зростання" і сказав,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:27

Мільярдер спрогнозував "вибухове зростання" і сказав,...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Білл Акман спрогнозував: світова економіка буде в "жахливому" стані найближчі три-чотири місяці. Але потім вакцина стане доступна в багатьох країнах і почнеться "вибухове зростання".

Дивися повний текст Мільярдер спрогнозував \"вибухове зростання\" і сказав, коли спаде пандемія.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:27

а тут пишуть про півтора року а не 3 місяці :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/48218 ... go-zhyttya
greenozon
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