Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
Дивися повний текст МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:43
МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:43
Вместо того чтоб дороги расширять и улучшать инфраструктуру, они камеры ставят. Скоро в каждую машину поставить заставят - тогда наступит им счастье. Сел в авто и уже должен!
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