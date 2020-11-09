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МВС запустить в Києві нову
функцію камер спостереження

МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:43

МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Дивися повний текст МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:43

Вместо того чтоб дороги расширять и улучшать инфраструктуру, они камеры ставят. Скоро в каждую машину поставить заставят - тогда наступит им счастье. Сел в авто и уже должен!
agcsc
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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