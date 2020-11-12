Про це розповів Данило Гетманцев.
Дивися повний текст У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про касові апарати.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:24
У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про касові апарати.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:24
Это ложь! "Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, 51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов"
Опрашивали тех, кто ничего не понимает в том, зачем РРО нужны бизнесу. Для обывателя, РРО - это тетка за кассой, которая выдает чек и типа все на контроле. А для бизнеса в нашем государстве - это новые причины для придирок и штрафов. Причем штрафы какие, что лучше закрыться сразу. А тем кто думает, что можно работать не нарушая, рекомендую самим попробовать, а не лежать на диване и рассуждать. Особенно если речь о наших налоговых органах.
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