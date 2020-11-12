Про це розповів Данило Гетманцев.
Дивися повний текст У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про касові апарати.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:24
У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про касові апарати.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:24
Это ложь! "Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, 51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов"
Опрашивали тех, кто ничего не понимает в том, зачем РРО нужны бизнесу. Для обывателя, РРО - это тетка за кассой, которая выдает чек и типа все на контроле. А для бизнеса в нашем государстве - это новые причины для придирок и штрафов. Причем штрафы какие, что лучше закрыться сразу. А тем кто думает, что можно работать не нарушая, рекомендую самим попробовать, а не лежать на диване и рассуждать. Особенно если речь о наших налоговых органах.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:40
Re: У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...
Так ложь или несовпадение мнения покупателей, коих большинство, с мнением бизнеса привыкшего скрывать свою выручку?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:04
Я вам трохи з Вайбер групи SaveФОП кину - прозрівайТЕ!!!
Звичайного споживача наші проблеми не цікавлять, вони їх не розуміють і не хочуть зрозуміти. Скільки їм не пояснюй. У нас, українців, менталітет такий: все тягнути до останнього дня. От коли здорожчають товари в наших магазинах, тоді тільки почне приходити розуміння.
Так само підприємці. Скільки закарпатців було в Києві за ці три мітинги, що вже були в цьому році?
Ця група зросла на 200 чол тільки після того, як закрили нас на карантин. Коли уже відчули, тоді почали прокидатися.
А касові апарати ще АЖ через 2 місяці, ще МОЖНА поспати.
Ще, вважаю, помилка в тому, що багато говорять про те, скільки обійдеться сам апарат, принтер для друку чеків, програміст, бухгалтер. Потрібно пояснювати, що весь товар, який залишиться на 1 січня можна викинути, бо на нього ви не маєте ні білої накладної, ні відповідних сертифікатів. Можна ж, звісно, і далі ним торгувати, але поза касовим апаратом, бо ввести в РРО ви його не зможете - нема необхідних документів на нього. Тоді чекайте на кешбек. Це раз. А по-друге, перша перевірка кожну таку одиницю конфісковує і за кожну таку одиницю штраф 51 тис грн. Навіть за олівець, який коштує 3 грн заплатите штраф 51 тис.
Далі, щодня ви повинні здавати звіт по залишкам. Навіть якщо у вас все комп’ютеризовано, то ваші залишки з комп’ютером 100% не співпадуть. Тому що в магазинах крадуть. Ви завжди знаєте що і коли у вас вкрали? А залишки вже неспівпадають! Штраф! Ви нікому не розкажете, що вкрали. Це ви продали поза касаю!
Такі самі питання з простроченим товаром, який вже забитий в касовий, зі знижками і т.д. і т.п.
Просто почитайте самі для себе ці закони 128-ІХ і 129-ІХ і тоді зрозумієте, що закриття наших магазинів минулого тижня - це ніщо напроти того, що нас чекає з січня. Якщо, звичайно, ми не відстоїмо себе!!!
Я не претендую на авторство, як дехто з тут присутніх. Якщо підпримуєте мої слова, то можна постити у всі групи, які тільки знаєте. Розносіть інформацію якнайширше
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:06
Ще з групи SaveФОП
Той, чиє ім’я не можна називати, не полишає намагань переконати нас, що зовсім не обов’язково купувати класичний касовий апарат, достатньо скачати додаток з сайту ДПС, каже програмні РРО (пРРО) безкоштовні і доступні кожному. Але з цього приводу виникають деякі міркування:
1. Не всі мають гаджет, куди можна було б скачати програмне РРО. У багатьох власне підприємців чи їх працівників звичайні кнопочні телефони. Тобто з метою використання пРРО спочатку треба придбати смартфон, планшет, ноутбук чи комп‘ютер. Це НЕ безкоштовно.
2. Для використання пРРО необхідний доступ до інтернету. Якщо використовувати мобільний інтернет, то збільшиться трафік. Мобільні оператори зазвичай надають фіксовану кількість Гб у обраному вами пакеті послуг; все що понад оплачується додатково. Або купувати тариф з безлімітним інтернетом, який, звісно, коштує дорожче. Отже ваші витрати збільшаться. Щоб використовувати wi-fi або провідний інтернет, вам спочатку треба його провести до місця продажу. Як всі здогадались, це не є безкоштовно. І далі щомісяця сплачувати за це абонплату. А це додаткові РЕГУЛЯРНІ витрати, а не безкоштовно
3. Звісно, для вдалого кодування товарів можна запросити програміста. Але, ви вже в курсі, - це НЕ безкоштовно.
4. Навіть якщо у вас смартфон, чи має він технічні характеристики, необхідні для успішного ведення обліку? Наприклад, чи достатня оперативна пам‘ять, що впливає на швидкість передачі даних. Крім того, треба сформувати перелік усього товару, який ви продаєте, описати всі залишки, точно вказавши код товару. Добре, якщо це 100 найменувань. А якщо 2000? А якщо 10 тис. найменувань різних дрібниць? Вносячи такий перелік товару в смартфон, яким ви користуєтесь зараз, чи впевнені ви, що його пам‘яті вистачить для такої немаленької бази даних? Чи в процесі ви встигнете внести 2 тис. найменувань, а ще 3 залишаться незаписаними, бо забракне пам‘яті вашого гаджету. Скільки треба буде заплатити за новий з потрібними характеристиками? Хіба це безкоштовно?
5. Телефон (смартфон) - особиста річ. Часто ми тут зберігаємо особисті контакти, фотографії, відео, СМСки, записки, та навіть розпорядок дня. І поряд з усім цим зберігатиметься база товару. Це власне ділова документація. У разі перевірки податківець триматиме в руках мої особисті файли. Чи можна розраховувати на те, що у нього не виникне бажання скористатися цим?
6. Будь-які перевірки краще знімати на відео. Якщо ваш смартфон - це каса, яку перевіряють, чим ви будете знімати відео? З чого ви подзвоните бухгалтеру чи адвокату, коли перевіряючий тримає в руках ваш гаджет?
7. Також варто зважати на те, що чим більше використовується смартфон, тим більше він зношується. У всіх такі мега-круті гаджети, які ніколи не зависали або не глючили? Це наближує дату вимушеної купівлі нового, тобто на горизонті нові витрати.
8. Всі ми не ідеальні, часто поринаємо у вир житейських турбот. Інколи у мене були випадки, коли я банально забувала телефон вдома. Якщо ваш власний телефон це ще й реєстратор розрахункових операцій, то, забувши його вдома, ви порушуєте закон!
9. Не слід забувати, що ваше так зване пРРО все ще телефон. Саме у той момент, коли ви намагаєтеся зареєструвати черговий чек, вам хтось дзвонить. Ви впевнені, що не допустите помилку через це? Але ж помилки в нашому випадку не безкоштовні.
10. Або можна не використовувати з цією метою особистий телефон, а купити інший спеціально для торгівлі і залишати його в магазині. Безкоштовно?
11. У нашому місті неодразово були випадки, коли із магазина крали особисті телефони продавців. Наступне питання - що робити, якщо телефон вкрадуть? Згадайте, які заходи вживаються при втраті документів - ви маєте давати оголошення в газету про визнання недійсним цього документу. Якщо вкрали паспорт, то ви ще маєте сплатити штраф за НЕДБАЛЕ відношення до документів. Мало того, що ніхто (правопохоронні органи) їх не шукає, так потім на цей паспорт ще й кредитів набирають, до яких ви не маєте жодного відношення. Де гарантії, що з вкраденого телефона з вашою базою товарів та послуг не будуть реєструватися фальшиві чеки?
12. Ще раз про викрадення гаджета. Коли ви почали використовувати свій смартфон як пРРО, ви всі товари вносили в базу вручну, бо, як відомо, імпорт-експорт даних в цій «програмі» не передбачений. Як законослухняний підприємець ви реєструєте всі чеки. Залишки обраховуються автоматично. Якщо смартфон вкрали, ви втратили всю свою базу з кілька тисяч найменувань з усіми кодами. Купите новий гаджет і знов будете вносити всі товари вручну. І от найцікавіше - чи зможете ви відтворити всі позиції по пам‘яті так само, як у викраденому смартфоні, і чи співпадуть потім залишки?
13. Питання про якість інтернету теж залишається відкритим. Як у мобільного оператора, так і в місцевих провайдерів трапляються збої. Це не має значення, коли ви просто читаєте стрічку ФБ, але коли ви несете відповідальність за реєстрацію фіскального чеку, це набуває зовсім іншого забарвлення.
14. Цікава також ситуація з найманими працівниками. Чи дозволить працівник використовувати особисту річ для ведення ділової документації? Якщо так, то ви маєте безмежно йому довіряти і бути впевненим у безпомилковості його дій. Якщо ні, то повертаємось до пункту 10. Те саме, якщо ви не хочете, щоб ваш найманий використовував ваш смартфон. Тобто у випадку з працівниками уникнути купівлі пристрою спеціально для торгової точки не вдасться.
15. Чек має бути підтверджений цифровим підписом. Якщо найманий працівник попросив вихідний чи захворів, хто відповідальний за чеки? Скільки працівників (цифрових підписів) може бути закріплено за одним пРРО?
Це мої досить сумбурні думки з приводу безкоштовних саме програмних РРО. Багато питань залишається без відповіді. Доповнюйте у коментарях.
*Під час написання цього тексту навмисно користувалася виключно телефоном. Через маленькі розміри, м‘яко кажучи, не зручно. А нам ще біля 5 тис. (в кого як) найменувань товару вводити.
Наталка Петренко, ФБ
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:20
Ще...
#ЗБЕРЕЖИ ФОП# ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНУ# SAVEФОП
На акції протесту 16 вересня 2020 року в Києві було біля 10 тис.підприємців малого бізнесу, які хочуть зберегти своє право на працю. Цей бій з владою йде вже цілий рік! Але з кожним разом нас стає все більше!. Цей раз нас підтримали вже 200 народних депутатів, але потрібно 226!
Ми на один крок ближче до перемоги!
Якщо Ви відкладаєте постійно поїздку на мирну акцію протесту в Київ проти цих драконівських законів 128, 129 і 367, то зробіть один необхідний ритуал:
-- перерахуйте свій товар, який без первинних документів, а саме: без сертифікатів відповідності, без податкової накладної чи офіційного розмитнення;
--перемножте весь цей залишок товару на 51 тис.грив. згідно закону 367.
Привітайте себе, бо ВИ - МІЛЬЙОНЕР по штрафах, і це стосується нас всіх: 1-ї, 2-ї і 3-ї групи єдиного податку. Після першої перевірки Держпродспоживслужбою через наявність на Вашому торговому місці такого товару, буде накладений штраф на Вашу квартиру, машину,товар і рахунок в банку - до погашення Вами мільйонного штрафу!
З 1 січня 2021 року цей залишок товару буде вважатися контрабандою і підлягати утилізації, тому що він без первинних документів (згідно закону 367) і Ви не зможете його запрограмувати в свій касовий апарат.
Увага: 1-а група ФОПів - це тільки роздрібна торгівля на ринках!!! Якщо Ви ще до цього часу продаєте товар оптом, то з 1.01.2021 року оптовики з Вас будуть вимагати накладну на Ваш товар з Вашою повною адресою місця торгівлі і Вашим ідентифікаційним кодом. Це потрібно їм для того, щоб вони змогли його закодувати в свій касовий апарат для реалізації. Після зустрічної перевірки податкової по Вашому коду - Ви вже на 2-й групі з касовим апаратом і штрафом в 51 тис.грив. за нецільове використання єдиного податку!
РРО вводиться : з 1 січня 2021 р - реалізація товарів через Інтернет, продаж технічно-складної продукції, ...
з 1 квітня 2021 р - для всіх платників єдиного податку 2-4 груп.
Фіскальний РРО - реєстратор розрахункових операцій (касовий апарат), який роздруковує і передає в податкову фіскальний чек з 30-ю позиціями, також і Z-звіт:
-- його вартість від 6,5 до 12 тис.грив.;
-- його щомісячне обслуговування до 500 грив.;
-- необхідність вести повний касовий і бухгалтерський облік (послуги бухгалтера для роботи з РРО від 5 тис.грив.;
-- програмування всього товару тільки з податковими накладними (неправильно закодували - штраф 850 грив. за кожну позицію товару);
-- 100%-а необхідність покриття Інтернет-зв'язку для передачі фіскальних чеків і Z-звітів в податкову (за неподачу їх - штраф 510 грив. за кожен чек);
-- немає можливості вести гнучку цінову політику (змінити терміново ціну товару для покупця);
-- якщо продали товар без фіскального чека - штраф 150% від вартості товару (закон про кешбек 129);
-- ще додайте сюди взятки перевіряючим органам, тому що знайдуть обов'язково у Вас помилку!
Пам'ятайте! Підприємець відповідає всім своїм майном !!!
Так влада хоче наповнювати держбюджет за рахунок нас, малого бізнесу!
То може не треба цього допускати і наступного разу кожному з Вас приїхати на мирну акцію в Київ, заставити своєю присутністю проголосувати народних депутатів за відміну цих драконівських законів 128,129 та 367 і захистити себе від банкрутства???
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:22
Re: У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...
А ще купа дрібних ФОПів по селах, де половину каси записується в зошит/на борг....
А слабкий інтернет....
А малоосвідчені люди і їм просто важко/нереально освоїти РРО!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:25
Прочитал про интернет-трафик и ужасно улыбнулся.
Одноклассники и Вайбер с их вечными богородицами и шариями съедают гораздо больше трафика чем РРО даже если это РРО продавца кофе на Барабане.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:34
Re: У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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