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Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ході погоджувальної ради парламенту 16 листопада заявив, що 50% українців підтримує тотальну фіскалізацію (оподаткування).
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R2
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:26
Пенсы - 50 %. "Это наши избиратели". Гречка, вперед!
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Dikoy
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:31
Не нужно подменять понятия - фискализация и право на чек! Обывателю до лампочки фискализация, ему нужен чек для гарантии или для возможности возврата товара и все. Спросите у теж же, кто согласен на фискализацию и требует право не чек - как они получают зарплату? Вся по белому с налогами? НЕТ? Пусть вот пойдут и самостоятельно из своего конвертика заплатят налог государству. А то как получать зарплату в конверте, как они не готовы платить налоги за себя, а как чек - то они за. А кто из них вообще понимает, зачем государство вводит РРО для предпринимателей? Уж точно не для защиты обывателя, а для контроля и штрафования ЧП-ников.
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pmdunavesta
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