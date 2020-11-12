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Гетманцев: 50% населення
України підтримує фіскалізацію

Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:26

Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ході погоджувальної ради парламенту 16 листопада заявив, що 50% українців підтримує тотальну фіскалізацію (оподаткування).

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R2
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Пенсы - 50 %. "Это наши избиратели". Гречка, вперед!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:31

Не нужно подменять понятия - фискализация и право на чек! Обывателю до лампочки фискализация, ему нужен чек для гарантии или для возможности возврата товара и все. Спросите у теж же, кто согласен на фискализацию и требует право не чек - как они получают зарплату? Вся по белому с налогами? НЕТ? Пусть вот пойдут и самостоятельно из своего конвертика заплатят налог государству. А то как получать зарплату в конверте, как они не готовы платить налоги за себя, а как чек - то они за. А кто из них вообще понимает, зачем государство вводит РРО для предпринимателей? Уж точно не для защиты обывателя, а для контроля и штрафования ЧП-ников.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:15

  pmdunavesta написав:Не нужно подменять понятия - фискализация и право на чек! Обывателю до лампочки фискализация, ему нужен чек для гарантии или для возможности возврата товара и все. Спросите у теж же, кто согласен на фискализацию и требует право не чек - как они получают зарплату? Вся по белому с налогами? НЕТ? Пусть вот пойдут и самостоятельно из своего конвертика заплатят налог государству. А то как получать зарплату в конверте, как они не готовы платить налоги за себя, а как чек - то они за. А кто из них вообще понимает, зачем государство вводит РРО для предпринимателей? Уж точно не для защиты обывателя, а для контроля и штрафования ЧП-ников.

А тем кто и так вбелую работает, вы что скажете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:33

Faceless Моя жена работает по белому и ужасно рада новому гемору и это при снижении продаж. Наши чиновники и депутаты имеют таки талант делать все невовремя или не так как нужно.
Igorten
 
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