За час карантину у середньому ціни однокімнатних квартир зросли на 4-5%.
Дивися повний текст Cкільки коштують \"однокімнатки\" на вторинці по Україні (інфографіка).
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:45
Cкільки коштують "однокімнатки" на вторинці по Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Cкільки коштують \"однокімнатки\" на вторинці по Україні (інфографіка).
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:45
Мне интересно, здесь учитываются инвестиционные квартиры(
Это же не статистика продаж, а объявлений.Однушки самый популярный товар у инвесторов. И чем больше в котле сайта объявлений новых квартир — тем статистика растет. Далеко не все они продаются — но статистику делают. И да, часть изначально шла под арендный бизнес. Но что мешает выставить эту квартиру по завышенной цене в надежде на удачу, и параллельно сдавать.
И про инфляцию не забываем.
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:22
Так хотелки продаванов это одно, а реальный платежеспособный спрос - другое. Статистика основанная на ценах предложения ни о чем, нужна статистика по реальным сделкам, чтобы понять тренд.
Шквал всех этих статей о подорожании бетона в последнее время - шухер на кануне п_здеца.
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