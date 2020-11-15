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Cкільки коштують "однокімнатки"
на вторинці по Україні...

Cкільки коштують "однокімнатки" на вторинці по Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:45

Cкільки коштують "однокімнатки" на вторинці по Україні...

Пропонуємо до обговорення:
За час карантину у середньому ціни однокімнатних квартир зросли на 4-5%.

Дивися повний текст Cкільки коштують \"однокімнатки\" на вторинці по Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:45

Мне интересно, здесь учитываются инвестиционные квартиры(статья)? Даже до получения документов по сути их квартиры считается уже вторичкой (та же переуступка на сайтах объявлений тоже идет как вторичка).
Это же не статистика продаж, а объявлений.Однушки самый популярный товар у инвесторов. И чем больше в котле сайта объявлений новых квартир — тем статистика растет. Далеко не все они продаются — но статистику делают. И да, часть изначально шла под арендный бизнес. Но что мешает выставить эту квартиру по завышенной цене в надежде на удачу, и параллельно сдавать.
И про инфляцию не забываем.
RomaI
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:23

а что тогда продают в Киеве по 30-35 тыщ? Развод?
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:22

  RomaI написав:Мне интересно, здесь учитываются инвестиционные квартиры(статья)? Даже до получения документов по сути их квартиры считается уже вторичкой (та же переуступка на сайтах объявлений тоже идет как вторичка).
Это же не статистика продаж, а объявлений.Однушки самый популярный товар у инвесторов. И чем больше в котле сайта объявлений новых квартир — тем статистика растет. Далеко не все они продаются — но статистику делают. И да, часть изначально шла под арендный бизнес. Но что мешает выставить эту квартиру по завышенной цене в надежде на удачу, и параллельно сдавать.
И про инфляцию не забываем.

Так хотелки продаванов это одно, а реальный платежеспособный спрос - другое. Статистика основанная на ценах предложения ни о чем, нужна статистика по реальным сделкам, чтобы понять тренд.
Шквал всех этих статей о подорожании бетона в последнее время - шухер на кануне п_здеца.
Ragnar
 
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