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НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати
медзакладам за лікування...

НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57

НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування...

Пропонуємо до обговорення:
Національній службі здоров'я не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі.

Дивися повний текст НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57

Ну так а НСЗУ не хочет урезать зп своим сотрудникам ? И тогда будет хватать.
lov2108
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