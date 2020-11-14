Вони почнуть діяти незабаром.
Дивися повний текст Шмигаль представив \"5 цифрових рішень\" для боротьби з пандемією в Україні.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 14:06
Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль представив \"5 цифрових рішень\" для боротьби з пандемією в Україні.
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:06
А систему здравоохранения Семашко не пробовал применить???....
Лучше бы уже подорожником предложил лечиться....
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20
Re: Шмигаль представив
Пункт пять вообще не понял - о чём он?
Для начала пусть бы что-то решил с очередями в отделения банков и отдельных касс банков. Так как раз стоит большей частью ковидчувствительный пенсионный контингент. Если запретить работу ресторанов, тренажерок и эпицентров это раз плюнуть, то запретить работу отделений, по крайне мере тех что не имеют фунционала управления очередью, - два раза раз плюнуть.
Mind the gap.
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