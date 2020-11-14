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Шмигаль представив "5 цифрових
рішень" для боротьби з...

Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:06

Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Вони почнуть діяти незабаром.

Дивися повний текст Шмигаль представив \"5 цифрових рішень\" для боротьби з пандемією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20

Re: Шмигаль представив

Пункт пять вообще не понял - о чём он?

Для начала пусть бы что-то решил с очередями в отделения банков и отдельных касс банков. Так как раз стоит большей частью ковидчувствительный пенсионный контингент. Если запретить работу ресторанов, тренажерок и эпицентров это раз плюнуть, то запретить работу отделений, по крайне мере тех что не имеют фунционала управления очередью, - два раза раз плюнуть.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:51

Давайте ещё на этом распилим...Позор.До сих пор врачам по нормальному доплаты не платят.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:28

Пятый пункт - это самое интересное. По сути это вход в любой магазин/кафе/иное учереждение по паспорту.
tomato
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:31

  tomato написав:Пятый пункт - это самое интересное. По сути это вход в любой магазин/кафе/иное учереждение по паспорту.

При чём тут паспорт? Коды создают сами заведения, цель кодов премьер-министром не раскрыта. Тобой, к слову, тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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