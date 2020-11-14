Вони почнуть діяти незабаром.
Дивися повний текст Шмигаль представив \"5 цифрових рішень\" для боротьби з пандемією в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:06
Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль представив \"5 цифрових рішень\" для боротьби з пандемією в Україні.
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20
Re: Шмигаль представив
Пункт пять вообще не понял - о чём он?
Для начала пусть бы что-то решил с очередями в отделения банков и отдельных касс банков. Так как раз стоит большей частью ковидчувствительный пенсионный контингент. Если запретить работу ресторанов, тренажерок и эпицентров это раз плюнуть, то запретить работу отделений, по крайне мере тех что не имеют фунционала управления очередью, - два раза раз плюнуть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:51
Давайте ещё на этом распилим...Позор.До сих пор врачам по нормальному доплаты не платят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:28
Пятый пункт - это самое интересное. По сути это вход в любой магазин/кафе/иное учереждение по паспорту.
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:31
При чём тут паспорт? Коды создают сами заведения, цель кодов премьер-министром не раскрыта. Тобой, к слову, тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:03
А мой комментарий о том, что систему здравоохранения Семашко надо использовать зачем удалили????
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:26
vitaliy_berdinskikh " Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления."А поскольку к телефону удачно привязаны ваши данные,через банковские карточки например,то вход по паспорту.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:35
Каждый посетитель чекинится при входе в магазин: те, у кого есть смартфон, фотографируют код, те, у кого нет - используют карту с NFC-меткой. Приложение смартфона должно быть авторизировано через BankID или ЭЦП. Карта выдаётся оффлайн по предъявлению паспорта. Анонимно всё это работать не будет.
Когда обнаруживается больной, то находятся все магазины, которые он посетил. И потом все, кто входил вместе с ним во все эти магазины (плюс-минус некоторый запас времени) - отправляются в принудительную изоляцию.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:54
tomato Правда если учесть инкубационный период болезни и то что те, 50 человек,которые вместе с тобой были,еще были в двух-трех местах в день,где контактируют еще с 50 людьми,один больной превращается в 5-10 тыс смс.Круглый квадрат.Короче,без шапочки из фольги из дома лучше не выходить
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|