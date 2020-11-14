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Шмигаль представив "5 цифрових
рішень" для боротьби з...

Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:06

Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Вони почнуть діяти незабаром.

Дивися повний текст Шмигаль представив \"5 цифрових рішень\" для боротьби з пандемією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20

Re: Шмигаль представив

Пункт пять вообще не понял - о чём он?

Для начала пусть бы что-то решил с очередями в отделения банков и отдельных касс банков. Так как раз стоит большей частью ковидчувствительный пенсионный контингент. Если запретить работу ресторанов, тренажерок и эпицентров это раз плюнуть, то запретить работу отделений, по крайне мере тех что не имеют фунционала управления очередью, - два раза раз плюнуть.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:28

Пятый пункт - это самое интересное. По сути это вход в любой магазин/кафе/иное учереждение по паспорту.
tomato
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:31

  tomato написав:Пятый пункт - это самое интересное. По сути это вход в любой магазин/кафе/иное учереждение по паспорту.

При чём тут паспорт? Коды создают сами заведения, цель кодов премьер-министром не раскрыта. Тобой, к слову, тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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А мой комментарий о том, что систему здравоохранения Семашко надо использовать зачем удалили????
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:26

vitaliy_berdinskikh " Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления."А поскольку к телефону удачно привязаны ваши данные,через банковские карточки например,то вход по паспорту. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:35

  vitaliy_berdinskikh написав:При чём тут паспорт? Коды создают сами заведения, цель кодов премьер-министром не раскрыта. Тобой, к слову, тоже.


Каждый посетитель чекинится при входе в магазин: те, у кого есть смартфон, фотографируют код, те, у кого нет - используют карту с NFC-меткой. Приложение смартфона должно быть авторизировано через BankID или ЭЦП. Карта выдаётся оффлайн по предъявлению паспорта. Анонимно всё это работать не будет.

Когда обнаруживается больной, то находятся все магазины, которые он посетил. И потом все, кто входил вместе с ним во все эти магазины (плюс-минус некоторый запас времени) - отправляются в принудительную изоляцию.
tomato
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:54

tomato Правда если учесть инкубационный период болезни и то что те, 50 человек,которые вместе с тобой были,еще были в двух-трех местах в день,где контактируют еще с 50 людьми,один больной превращается в 5-10 тыс смс.Круглый квадрат.Короче,без шапочки из фольги из дома лучше не выходить :lol:
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