Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20

Пункт пять вообще не понял - о чём он?



Для начала пусть бы что-то решил с очередями в отделения банков и отдельных касс банков. Так как раз стоит большей частью ковидчувствительный пенсионный контингент. Если запретить работу ресторанов, тренажерок и эпицентров это раз плюнуть, то запретить работу отделений, по крайне мере тех что не имеют фунционала управления очередью, - два раза раз плюнуть.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!