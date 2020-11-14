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vitaliy_berdinskikh написав:Чтобы оно пришло надо чтобы кто-то получил доступ к телефону заболевшего и от его имени отправил результат положительного теста.
Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться - Государство первее вас узнает о ковиде в вашем организме.
LutsMan написав:Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться
Ты вообще читал что именно комментируешь?
Речь о уведомлении приложения NHS COVID-19 через предусмотренный в нём пункт меню. А не про уведомление компетентных органов о том что Джон Смит проживающий в Йорке на улице Св. Елены 15 заболел коронавирусом.
Каким образом сертифицированная лаборатория получит доступ к телефону частного лица? Особенно учитывая что частное лицо не находится в лаборатории в момент получения результатов. Ну и важный момент: англичане не поголовно тестируются, тоесть даже если человек заболел - он не обязательно сделал при этом тест. А есть большое количество безсимптомных "больных", по крайне мере так говорит медицинская наука в изложении СМИ.
Просуммировав всё это: уведомление по доброму желанию пользователя, только через тест, необязательность приложения, анонимность приложения - выглядит как британский вариант Дий-попила бюджета и положительным эффектом в виде иммитации усилий по борьбе с эпидемией.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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finua написав:vitaliy_berdinskikh " Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления."А поскольку к телефону удачно привязаны ваши данные,через банковские карточки например,то вход по паспорту.
я давно призываю отказаться от смарфонов
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України