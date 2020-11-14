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Шмигаль представив "5 цифрових
рішень" для боротьби з...

Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:09

Re: Шмигаль представив

  tomato написав:у кого нет - используют карту с NFC-меткой

А выше другой человек говорит что без сканирования кода нельзя никак. Вы как-то между собой определитесь, ОК?
  tomato написав:Приложение смартфона должно быть авторизировано через BankID или ЭЦП

Не очень понимаю какие у тебя мотивы так нагло и цинично врать.
Узнаешь?
Зображення
Как ты думаешь, у меня, резидента Украины, есть британский BankID или ЕЦП?
  tomato написав:Анонимно всё это работать не будет.

Оно работает именно анонимно, как многое другое в Великобритании.
  tomato написав:Когда обнаруживается больной, то находятся все магазины, которые он посетил.

Это если больной изволит об этом сообщить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:26

Re: Шмигаль представив

  vitaliy_berdinskikh написав:Чтобы оно пришло надо чтобы кто-то получил доступ к телефону заболевшего и от его имени отправил результат положительного теста.

Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться - Государство первее вас узнает о ковиде в вашем организме.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:31

Re: Шмигаль представив

  LutsMan написав:Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться
Ты вообще читал что именно комментируешь?

Речь о уведомлении приложения NHS COVID-19 через предусмотренный в нём пункт меню. А не про уведомление компетентных органов о том что Джон Смит проживающий в Йорке на улице Св. Елены 15 заболел коронавирусом.

Каким образом сертифицированная лаборатория получит доступ к телефону частного лица? Особенно учитывая что частное лицо не находится в лаборатории в момент получения результатов. Ну и важный момент: англичане не поголовно тестируются, тоесть даже если человек заболел - он не обязательно сделал при этом тест. А есть большое количество безсимптомных "больных", по крайне мере так говорит медицинская наука в изложении СМИ.

Просуммировав всё это: уведомление по доброму желанию пользователя, только через тест, необязательность приложения, анонимность приложения - выглядит как британский вариант Дий-попила бюджета и положительным эффектом в виде иммитации усилий по борьбе с эпидемией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:13

  finua написав:vitaliy_berdinskikh " Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления."А поскольку к телефону удачно привязаны ваши данные,через банковские карточки например,то вход по паспорту. :roll:

я давно призываю отказаться от смарфонов
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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