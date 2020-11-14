Додано: Вів 17 лис, 2020 21:31

LutsMan написав: Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться

Ты вообще читал что именно комментируешь?Речь о уведомлении приложения NHS COVID-19 через предусмотренный в нём пункт меню. А не про уведомление компетентных органов о том что Джон Смит проживающий в Йорке на улице Св. Елены 15 заболел коронавирусом.Каким образом сертифицированная лаборатория получит доступ к телефону частного лица? Особенно учитывая что частное лицо не находится в лаборатории в момент получения результатов. Ну и важный момент: англичане не поголовно тестируются, тоесть даже если человек заболел - он не обязательно сделал при этом тест. А есть большое количество безсимптомных "больных", по крайне мере так говорит медицинская наука в изложении СМИ.Просуммировав всё это: уведомление по доброму желанию пользователя, только через тест, необязательность приложения, анонимность приложения - выглядит как британский вариант Дий-попила бюджета и положительным эффектом в виде иммитации усилий по борьбе с эпидемией.