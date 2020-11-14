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Шмигаль представив "5 цифрових
рішень" для боротьби з...

Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:09

Re: Шмигаль представив

  tomato написав:у кого нет - используют карту с NFC-меткой

А выше другой человек говорит что без сканирования кода нельзя никак. Вы как-то между собой определитесь, ОК?
  tomato написав:Приложение смартфона должно быть авторизировано через BankID или ЭЦП

Не очень понимаю какие у тебя мотивы так нагло и цинично врать.
Узнаешь?
Зображення
Как ты думаешь, у меня, резидента Украины, есть британский BankID или ЕЦП?
  tomato написав:Анонимно всё это работать не будет.

Оно работает именно анонимно, как многое другое в Великобритании.
  tomato написав:Когда обнаруживается больной, то находятся все магазины, которые он посетил.

Это если больной изволит об этом сообщить.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:26

Re: Шмигаль представив

  vitaliy_berdinskikh написав:Чтобы оно пришло надо чтобы кто-то получил доступ к телефону заболевшего и от его имени отправил результат положительного теста.

Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться - Государство первее вас узнает о ковиде в вашем организме.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:31

Re: Шмигаль представив

  LutsMan написав:Тесты делаются только сертифицированными лабораториями, которые ОБЯЗАНЫ уведомлять Государство о положительном тесте, передавая туда все ваши данные. Потому сделать "втихаря тест и тихо отсидеться" не получиться
Ты вообще читал что именно комментируешь?

Речь о уведомлении приложения NHS COVID-19 через предусмотренный в нём пункт меню. А не про уведомление компетентных органов о том что Джон Смит проживающий в Йорке на улице Св. Елены 15 заболел коронавирусом.

Каким образом сертифицированная лаборатория получит доступ к телефону частного лица? Особенно учитывая что частное лицо не находится в лаборатории в момент получения результатов. Ну и важный момент: англичане не поголовно тестируются, тоесть даже если человек заболел - он не обязательно сделал при этом тест. А есть большое количество безсимптомных "больных", по крайне мере так говорит медицинская наука в изложении СМИ.

Просуммировав всё это: уведомление по доброму желанию пользователя, только через тест, необязательность приложения, анонимность приложения - выглядит как британский вариант Дий-попила бюджета и положительным эффектом в виде иммитации усилий по борьбе с эпидемией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:13

  finua написав:vitaliy_berdinskikh " Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления."А поскольку к телефону удачно привязаны ваши данные,через банковские карточки например,то вход по паспорту. :roll:

я давно призываю отказаться от смарфонов
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 05:54

Если коротко:
1) вводится централизованная слежка з підозрами
2) вводяся штрафы за выход из дома
3) вводится разрешительная система на покупку лекарств
4) вводится обязанность сдавать ПЦР по электронным запросам
5) вводится пропускной режим для публічних місць
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:17

Re: Шмигаль представив

  Амвросий написав:1) вводится централизованная слежка з підозрами

Типа турецкого HES-кода? Где-то есть место где это всё расписано нормально, а не ради набивания количества новостей?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:25

Re: Шмигаль представив

На восьмой месяц эпидемии Шмыгаль представил...
Дядя, ты банальным кислородом за пол-года не смог больницы обеспечить из средств ковидного фонда, какие такие электронные системы? Кто их создаст? Когда? Заложено ли на них финансирование в проекте бюджета на следующий год? Кому нужны будут эти твои электронные системы через пол-года, когда основная масса переболеет за зиму?
Блин, креативный самокатчик ушел, фантазер-буратино пришел
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:44

  svetoch-10 написав:А мой комментарий о том, что систему здравоохранения Семашко надо использовать зачем удалили????


политика форума и страны . При обсуждении темы - нельзя касаться серьезных и фундаментальных вопросов . Т.е - вам разрешено поддакивать или выплескивать свой гнев .
Серьезных тем вам нельзя затрагивать
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03

Это не о здоровье. Это все о тотальной слежке за людьми. Ему просто подсовывают кураторы что он должен внедрять.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:39

Шмыга

antey1969
Почему то принято верить что если чувак лысый и в очках, то наверное очень умный. В жизни убеждался много раз что как раз наоборот.
На должности пм бездарный долбень.
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