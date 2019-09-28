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ДАБІ відмовила Київміськбуду
у введенні в експлуатацію...

ДАБІ відмовила Київміськбуду у введенні в експлуатацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:32

ДАБІ відмовила Київміськбуду у введенні в експлуатацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на порталі Єдиної державної системи в сфері будівництва.

Дивися повний текст ДАБІ відмовила Київміськбуду у введенні в експлуатацію ЖК Укрбуду.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:33

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