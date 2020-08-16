Міністерство енергетики вважає за необхідне переглянути норми споживання газу громадянами, у яких не встановлені лічильники.
Дивися повний текст В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 14:47
В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням.
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:47
Можно смело увольнять пана из министерства энергетики за профнепригодность. Нет механизма компенсации
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