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У Кабміні розповіли, коли
очікують перші партії вакцини...

У Кабміні розповіли, коли очікують перші партії вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:53

У Кабміні розповіли, коли очікують перші партії вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Денис Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли очікують перші партії вакцини в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:53

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saweliy722
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