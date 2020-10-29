Таку постанову Кабінету міністрів вже вступило в силу.
Дивися повний текст Лікарям первинної медичної допомоги піднімуть зарплату.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:01
Лікарям первинної медичної допомоги піднімуть зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лікарям первинної медичної допомоги піднімуть зарплату.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:01
..... угу..... я так понимаю вот эту доплату начнут получать сразу после того как 300% надбавки выплатят???? Ну те 300%, которые обещали платить.... Ну которые президент два раза выступал и просил кого-то все таки выплатить врачам.....
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