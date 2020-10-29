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Лікарям первинної медичної
допомоги піднімуть зарплату

Лікарям первинної медичної допомоги піднімуть зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:01

Лікарям первинної медичної допомоги піднімуть зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Таку постанову Кабінету міністрів вже вступило в силу.

Дивися повний текст Лікарям первинної медичної допомоги піднімуть зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:01

..... угу..... я так понимаю вот эту доплату начнут получать сразу после того как 300% надбавки выплатят???? Ну те 300%, которые обещали платить.... Ну которые президент два раза выступал и просил кого-то все таки выплатить врачам.....
svetoch-10
 
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