Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень - дані Держстату.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:24
Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень - дані Держстату.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:24
На сайті Держстату є тільки дані за вересень. На діаграмі написано, що дані за 11.2020, хоча місяць ще не закінчився. Так само написано в тексті, що дані за цей місяць - тобто за листопад. Поправте, будь-ласка, текст та підпис діаграми.
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