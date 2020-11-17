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Скільки українців отримують
зарплату в 25 тисяч гривень...

Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:24

Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень - дані Держстату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:24

На сайті Держстату є тільки дані за вересень. На діаграмі написано, що дані за 11.2020, хоча місяць ще не закінчився. Так само написано в тексті, що дані за цей місяць - тобто за листопад. Поправте, будь-ласка, текст та підпис діаграми.
oleksandr_moskalyuk
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:46

Re: Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень.

Грусть...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 01:10

....А как же призывы о том ,что все в Ваших руках господа будущие пенсионеры -выше зарплата больше отчисления в пенсионный фонд и больше будущая пенсия! Среднее поколение увидев такой расклад и не будет стремиться заработать Стаж все равно 35 лет недотянет а кто и донянет то будет с нищенской пенсией.Страна все играется с офшорами,Клубком разных судебных истанций штампующих именем Украины разный м....зм,правительством работающим без планов ......Взгляните на ближайших западных наших соседей Сравните и получите вывод об уровне фахивцив.....
igor72113
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:22

  igor72113 написав:....А как же призывы о том ,что все в Ваших руках господа будущие пенсионеры -выше зарплата больше отчисления в пенсионный фонд и больше будущая пенсия! Среднее поколение увидев такой расклад и не будет стремиться заработать Стаж все равно 35 лет недотянет а кто и донянет то будет с нищенской пенсией.Страна все играется с офшорами,Клубком разных судебных истанций штампующих именем Украины разный м....зм,правительством работающим без планов ......Взгляните на ближайших западных наших соседей Сравните и получите вывод об уровне фахивцив.....


Забугорная клубника наше всё!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:01

Да щас заработок упал ниже плинтуса из-за этих карантинов да ограничений работы. Плюс все дорожает.

Без перспективняк.
Juna
 
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