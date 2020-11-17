Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень - дані Держстату.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:24
Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень - дані Держстату.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:24
На сайті Держстату є тільки дані за вересень. На діаграмі написано, що дані за 11.2020, хоча місяць ще не закінчився. Так само написано в тексті, що дані за цей місяць - тобто за листопад. Поправте, будь-ласка, текст та підпис діаграми.
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:46
Re: Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень.
Грусть...
Додано: Сер 18 лис, 2020 01:10
....А как же призывы о том ,что все в Ваших руках господа будущие пенсионеры -выше зарплата больше отчисления в пенсионный фонд и больше будущая пенсия! Среднее поколение увидев такой расклад и не будет стремиться заработать Стаж все равно 35 лет недотянет а кто и донянет то будет с нищенской пенсией.Страна все играется с офшорами,Клубком разных судебных истанций штампующих именем Украины разный м....зм,правительством работающим без планов ......Взгляните на ближайших западных наших соседей Сравните и получите вывод об уровне фахивцив.....
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:22
Забугорная клубника наше всё!
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:01
Да щас заработок упал ниже плинтуса из-за этих карантинов да ограничений работы. Плюс все дорожает.
Без перспективняк.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:25
и откуда тогда пробки на дорогах?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:42
на графике только 56%, остальные 44% получают сильно больше видимо,
так как меньше 4000 получать можно, но долго жить - нет
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